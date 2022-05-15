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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /697952/وزير-الداخلية-يستقبل-نظيره-السوداني-لبحث-أوجه-التعاون-بين-البلدين

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فريق أول شرطة عنان حامد محمد وزير الداخلية بجمهورية السودان ، والوفد المرافق له خلال زيارته لجمهورية مصر العربية.

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وقد استعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المشترك، وتبادل الطرفان آخر المستجدات في القضايا الأمنية.

وقد أعرب فريق أول شرطة عنان حامد عن تقديره لجهود وزارة الداخلية التي تقوم بها الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن زيارته تأتي في إطار العلاقات الوثيقة والتشاور المستمر، بين مسؤولي البلدين، الشقيقين.

وأكد اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية المشهود لها بالكفاءة في شتى مجالات العمل الأمني، وتعزيز قنوات الإتصال وآليات تبادل المعلومات بين الجانبين في ضوء التحديات الأمنية التي تفرصها الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة بعدد من دول المنطقة.

وزير الداخلية يستقبل نظيره السوداني لبحث أوجه التعاون

من جانبه، أعرب اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية عن تحريبه بزيادة الوزير السوداني للقاهرة، مؤكدا حرص وزارته على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن السودانية في ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدجين، وتعزيزه بتبادل الخبرات والمعلومات إنطلاقا بأهمية دعم الاستقرار في المنطقة.

وشدد على حتمية تضافر الجهود لمحاصرة كافة المظاهر السلبية الناجمة عن انتشار الإرهاب والجرائم المنظمة، بشتى أشكالها في ظل المعطيات التي استجدت على الساحة الإقليمية خلال الفترة الماضية.