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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /697951/أحمد-عاشور-يكشف-سبب-طلاقه-من-عايدة-غنيم-خلاف-غير-قابل-للصلح

كشف السيناريست أحمد عاشور طليق الفنانة عايدة غنيم السبب الحقيقي وراء الطلاق الذي أثار ضجة كبيرة بين الجمهور.

دوت الخليج يكشف سبب طلاق عايدة غنيم وأحمد عاشور

سبب طلاق عايدة غنيم وأحمد عاشور

أوضح السيناريست أحمد عاشور طليق الفنانة عايدة غنيم سر طلاقهما وذلك من خلال منشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب “عاشور” عبر صفحته الشخصية: “كل الاحترام والتقدير لأم ابني عايدة غنيم، وبيننا ذكريات حلوة وهتفضل حلوة زي ما هي، والدليل لا في بلوكات على الفيسبوك ولا الواتساب أو على أي وسيلة اتصال.. واللي بيسألني عن سبب الطلاق الموضوع مش أزمة وليس وليد اللحظة”.

وتابع: “الحكاية اختلاف عادي جدا ولكنه غير قابل للصلح، وكان من شهر 3 السنة اللي فاتت، وكان لا بد من الانتظار والتفكير جيدا في قرار الطلاق.. خلونا في مجتمع سهل وليس صعب”.

طلاق عايدة غنيم

واختتم أحمد عاشور تعليقه: “الجواز فيه سهل والطلاق فيه سهل.. والأهم حقوق الطفل واللي لا أنا ولا هي هنسمح تضيع ما بينا أبدا، وأتقدم بالشكر لكل أصدقائي اللي اتصلوا ومن قاموا بإرسال رسائل أو تعليقات”.

وكانت قبلها أكدت الفنانة عايدة غنيم طلاقها من أحمد عاشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتبت الفنانة عايدة غنيم أيضًا: “لكل من يسألني على صحة الخبر.. الخبر صحيح والطلاق تم بشكل رسمي من السيناريست أحمد عاشور، وفي إطار من الهدوء والاحترام ودون أي خلافات وشكرا للجميع”.

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ولم تكشف الفنانة عايدة غنيم تفاصيل وسبب الطلاق، وتفاعل معها الجمهور والمتابعين وأصدقائها من خلال خاصية التعليقات التي جاءت تقول: “ربنا يعوضك، إن شاء الله خير، قدر الله وما شاء فعل، ربنا يكتبلك الخير في خطواتك الجاية، خبر محزن لكن لعله خير”.

يشار أن الفنانة عايدة غنيم كانت قد تزوجت من السيناريست أحمد عاشور عام 2017 في إحدى الفيلات بطريق إسكندرية الصحراوي، وأنجبا ابنهما محمد.