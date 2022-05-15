عميلة فودافون Vodafone : "بينى وبينكم القانون"

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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - انتقد عملاء فودافون Vodafone أداء الشركة والخدمات المقدمة، بالإضافة إلى نقدهم اهتمام فودافون بالإعلانات وعدم النظر لضعف الشبكات على حد وصفهم، ويرصد دوت الخليج شكاوي عملاء فودافون Vodafone المختلفة.

شكاوي عملاء فودافون Vodafone اشتكت عميلة فودافون Vodafone عبر صفحة الشركة الرسمية على موقع "فيسبوك"، قائلة: "بقالي عشر سنين مع فودافون معايا 3 أرقام فودافون وبعتوا خط من خطوطي خارج عن سيطرتي واتصلت بيكوا محدش فادني بيني وبينكم القانون وحشهر بـ فودافون". وعلق عميل آخر على إعلانات فودافون بالصفحة: "طب صالحوا الشبكات وبعد أعمل إعلان اهتم بالإعلانات ياشركة".

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