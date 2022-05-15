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"نائبة التنسيقية" تشارك ضمن وفد لجنة التعليم لزيارة جامعة الأسكندرية

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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /697948/نائبة-التنسيقية-تشارك-ضمن-وفد-لجنة-التعليم-لزيارة-جامعة-الأسكندرية

شاركت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن وفد لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور الدكتور سامي هاشم في زيارة جامعة الأسكندرية، ولقاء الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وحديث مُطوَّل عن دور الجامعة في تطوير الصناعة ودعمها عن طريق ربط الخريجين بسوق العمل.

دوت الخليج

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"نائبة التنسيقية" تشارك ضمن وفد لجنة التعليم لزيارة جامعة الأسكندرية

وجاء ذلك في إطار جولات لجنة التعليم والبحث العلمي الميدانية بعدد من المؤسسات التربوية والتعليمية بالمحافظة، بحضور أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب في الإسكندرية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

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وقد تناول الإجتماع دور الجامعة في تطوير الصناعة ودعمها عن طريق ربط الخريجين بسوق العمل، وذلك من أجل رفع كفاءة المؤسسات الصناعية بما يتواكب مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين الصناعة المصرية.

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تأتي جولة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب في إطار الدور الرقابى للجان النوعية بمجلس النواب، لمتابعة أداء المستشفيات التعليمية والجامعات والمدارس، والجهات المختصة لجنة التعليم بمتابعة أدائها وتقديمها الخدمات للجمهور، فضلاً عن مشروعات التطوير ورفع الكفاءة داخل تلك المؤسسات لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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