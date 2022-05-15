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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /697947/طاقة-الشيوخ-تناقش-وضع-اختبارات-وتراخيص-لمزاولة-كافة-المهن-في-مصرغدا

تعقد لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبدالخالق عياد، اجتماعا غدًا الإثنين، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حازم الجندي، بشأن وضع اختبارات وتراخيص لمزاولة كافة المهن في مصر.

دوت الخليج

«طاقة الشيوخ» تناقش وضع اختبارات وتراخيص لمزاولة كافة المهن في مصر..غدًا

كما تناقش الجنة خلال اجتماعها الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصالحي بشأن “تفعيل نسبة 5%بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ".

الشيوخ يحيل اقتراح النائب محمد الصالحي لتنفيـذ مشروعات الصرف الصحى بقري الشرقية للحكومة

كما أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم، تقرير لجنة الإسكان والإدراة المحلية والنقل،عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصالحي، لتنفيـذ مشروعات الصرف الصحى لقرى طلحة بردين وغيرها من القرى، مركز الزقازيق، محافظة الشرقية، للحكومة لاتخاذ اللازم.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، فى الاقتراح المقدم منه، يستهدف الإسـراع في تنفيذ مشروعات الصرف الصـحى لـقـرى طلحـة بردين وغيرها من القري بالزقازيق شرقية وذلك لعدة أسباب منها أن :

-ربـط تصـرفات مشـروعات الصـرف الـصـحى لـقـرى ( طلحـة بـردين ، صـفيطة ، نشوة ) مركز الزقازيق من شأنه خدمة أهالي المنطقة .

- التعرف على الجـدول الزمني لنهـو مشـروعات محطـات رفـع الـصـرف الـصـحى لقرى ( الشبانات ، غزالة ، العلوية ، كفر أبوجبل ) .

- التعرف على الجدول الزمني للبـدء في إنشـاء ونهـو محـطـة المعالجـة الرئيسية الخاصـة بمشــروعات الصـرف لـقـرى الشــانات ، غزالـة ، العلويـة ، كفـر أبوجبل .

رأى اللجنة وتوصياتها :

بعـد دراسـة الإقتراح برغبـة والإطلاع على نصـوص الدستور والموضـوعات ذات الصلة واللائحة الداخليـة للمجلـس وكافـة الـقـوانين ذات الصلة ومـا أسـفرت عنـه مناقشات النائـب مـقـدم الإقتراح برغبـة وأعـضـاء اللجنـة وممثلي الحكومـة فقد إنتهت إلى الآتي : –

تـرى اللجنـة الموافقة على المقترح المقـدم مـن النـائـب محـمـد الـصـالحي عـن تنفيـذ مشروعات الصرف الصحى لقرى طلحة بردين وغيرها من القرة بالزقازيق شرقية .

وتوصى اللجنة بضرورة رفع المقترح لرئاسة مجلس الوزراء لمخاطبة الوزراء المعنيين لاتخاذ اللازم نحو ذلك .

واللجنـة إذ تـورد تقريرهـا إلى المجلـس المـوقـر وترجـو التفضـل برفعـه إلى الحكومـة لإتخاذ ما تراه لازما بشأن تنفيذه .