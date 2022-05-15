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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /697946/أثر-في-تكوين-ثقافة-وتوجهات-أجيال-ماذا-قال-نبيل-الحلفاوي-ووزيرة-الثقافة-عن-صلاح-منتصر-بعد-وفاته

نعت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، هي والفنان نبيل الحلفاوي، الكاتب الصحفي الكبير الراحل صلاح منتصر، الذي غيبه الموت اليوم الأحد.

دوت الخليج يرصد نعي وزيرة الثقافة ونبيل الحلفاوي للكاتب صلاح منتصر نبيل الحلفاوي وصلاح منتصر نعى الفنان نبيل الحلفاوي الكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم الأحد وذلك عن عمر يناهز 87 عامًا بعد صراع مع المرض. وكتب نبيل الحلفاوي فى تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: “‏‏رحم الله الصحفي الكبير صلاح منتصر”. وأضاف: “خالص العزاء لأسرته وتلاميذه ولمؤسسة الأهرام والساحة الصحفية”، ويشار أن الكاتب صلاح منتصر هو أحد رموز الأهرام وكتابها الكبار وله بصماته الواضحة في الصحافة المصرية. وزيرة الثقافة وصلاح منتصر ومن جانبها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة نعت الكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر بعد وفاته اليوم الأحد الموافق له 15 مايو، وقالت: الصحافة العربية فقدت أحد رموزها والذي لعب دورا بارزا في نشر الوعي والمعرفة”. وتابعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة في نعيها أن الراحل مثل نموذجا للإخلاص للوطن والتفاني في العمل مؤكدة أن اراءه أثرت بشكل مباشر في تكوين ثقافة وتوجهات أجيال ، وحرصت على تقديم العزاء لأسرته وأصدقاءه وقراءه، داعية الله أن يتغمد الفقيد الكاتب الصحفي الكبير برحمته . اقرأ أيضًا "الوصول للعالمية ليس صعب ولهذا السبب أخفيت عملي مع مارفل عن ابني".. أبرز تصريحات هشام نزيه جدير بالذكر أن الكاتب الكبير الصحفي صلاح منتصر كان من أهم رموز مؤسسة الأهرام وأحد كبار كتابها، فهو من مواليد محافظة دمياط والتحق بكلية الحقوق ثم عمل مع الكاتب الصحفي الكبير حسنين هيكل كـ صحفي بمؤسسة الأهرام. وبعدها بدأ في كتابة عموده الشهير الذي يحمل اسم "مجرد رأي" طوال سنوات، ونال عضوية الكثير من المؤسسات الهامة ومنها مجلس الشورى، ورئيسا لمجلس إدرة المركز الإعلامي العربي، والمجلس الأعلى للصحافة ويشار أنه تولى أيضا منصب رئيس تحرير مجلة أكتوبر بجانب رئاسة مجلس إدارة دار المعارف للطبع والنشر .

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