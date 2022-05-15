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«اقتصادية الشيوخ» تستكمل مناقشة مناخ الاستثمار في مصر

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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /697941/اقتصادية-الشيوخ-تستكمل-مناقشة-مناخ-الاستثمار-في-مصر

استكملت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هاني سري الدين، خلال اجتماعا اليوم، مناقشة "مناخ الاستثمار في مصر".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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