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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /697941/اقتصادية-الشيوخ-تستكمل-مناقشة-مناخ-الاستثمار-في-مصر

استكملت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هاني سري الدين، خلال اجتماعا اليوم، مناقشة "مناخ الاستثمار في مصر".

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