المفتى ينعى صلاح منتصر: صاحب آراء سديدة ونصائح مخلصة

جدة - نرمين السيد - وقال فضيلة المفتى فى بيان له: إن الصحافة المصرية فقدت كاتبًا كبيرًا كان له الكثير من الآراء السديدة والتوجيهات والنصائح المخلصة التى كان يسطرها من خلال عموده اليومى الشهير "مجرد رأى" الذى كان يكتبه على مدار سنوات فى جريدة الأهرام.

وتوجه فضيلة المفتى بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد داعيًا الله أن يتغمده فى الصالحين وينزله منازل الأبرار.