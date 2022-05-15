محافظ شمال سيناء: الانتهاء من 96% من شبكة التحول الرقمى بالمحافظة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، أن الدولة بكاملها فى طريقها إلى التحول الرقمى وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى الانتهاء من 96% من شبكة التحول الرقمى بالمحافظة.





جاء ذلك خلال تكريمه اليوم الأحد الدفعة الأولى من مركز إبداع للتحول الرقمى والبرمجيات بقرية قاطية مركز بئر العبد بشمال سيناء، التابع لمديرية الشباب والرياضة، لافتا إلى أنه تمت الموافقة على إنشاء مركز قومى للتحول الرقمى بالمحافظة ويقام بجامعة العريش وفقا للتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقدم المحافظ - وفقا لبيان - الشكر للدفعة الأولى التى تخرجت من مركز إبداع، بإجمالى 23 خريجا وخريجة، مؤكدا أنها ستكون نواة لمن يبنى عليها جهد التحول الرقمى بالمحافظة.

من جانبه، أضاف كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة، أن المركز نتاج اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالتحول الرقمى، وتم إنشاؤه بالتعاون بين الوزارة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أن المركز مجهز بأحدث أجهزة الكمبيوتر وقاعات للتدريب، ويتضمن عدة مشروعات لتخريج الخريجين عن التحول الرقمى بكافة جهات المحافظة.

وإلى جانب ذلك افتتح الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء يرافقه كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة اليوم الأحد الملعب الفرعى الجديد باستاد العريش الرياضى، كما شهد نهائى ختام دورى مراكز الشباب الذى أقيم بالملعب.

وأكد المحافظ - فى تصريح - أن الملعب الملعب بلغت تكلفته 4.8 مليون جنيه وهو لخدمة القسمين الثالث والرابع بمحافظة شمال سيناء وقطاعات الناشئين ودورى مراكز الشباب بالمحافظة، موضحا أنه تم تعيين مجلس إدارة خاص به تابع لإدارة المنشآت الرياضية بمديرية الشباب والرياضة.

وفى سياق متصل، تابع الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء يرافقه حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد أعمال امتحانات النقل للصف الثانى الثانوى العام للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2021/2022، حيث أدى الطلاب اليوم الإمتحان فى مادتى: الرياضيات والجغرافيا ورقياً ثم إلكترونيا.

كما تابع المحافظ ووكيل الوزارة غرفة وحدة التحكم الرئيسية المركزية (IT) وهى التى تتحكم فى المنظومة الإلكترونية، واستمع من مجدى محمد فضل مسئول التطوير عن كيفية عمل وحدة التحكم الرئيسية المركزية.

وقد اطمأن المحافظ عن مدى استجابة الطلاب للمنظومة الإلكترونية الحديثة ومدى فاعليتها إذ تمكن الطلاب من تسجيل الدخول للامتحان بنسبة (100%).