محافظ الجيزة يقدم واجب العزاء فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

جدة - نرمين السيد - قدم محافظ الجيزة أحمد راشد اليوم الأحد، واجب العزاء فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، فى سفارة الإمارات بالقاهرة، حيث كانت فى استقباله سفيرة دولة الإمارات فى مصر مريم الكعبى.





وقدم راشد خالص التعازى فى وفاة المغفور له، داعياً المولى - عزّ وجلّ - أن يسكنه فسيح جناته، ويلهم حكومة وشعب دولة الإمارات الصبر والسلوان. ضم الوفد الرسمى لمحافظة الجيزة إبراهيم الشهابى وهند عبد الحليم نائبى المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد.

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