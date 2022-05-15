وزيرة الثقافة تنعى الكاتب الصحفى صلاح منتصر

جدة - نرمين السيد - وقالت عبدالدايم، فى تصريح اليوم، إن الصحافة العربية فقدت أحد رموزها والذى لعب دوراً بارزاً فى نشر الوعى والمعرفة، مضيفة أن الراحل مثل نموذجاً للاخلاص للوطن والتفانى فى العمل، مؤكدة أن آراءه أثرت بشكل مباشر فى تكوين ثقافة وتوجهات أجيال، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه والقراء داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن صلاح منتصر من رموز مؤسسة الأهرام وأحد كبار كتابها، ولد بمحافظة دمياط والتحق بكلية الحقوق، ثم عمل مع الكاتب الصحفى الكبير حسنين هيكل كصحفى بمؤسسة الأهرام، بدأ كتابة عموده الشهير "مجرد رأى" طوال سنوات، نال عضوية الكثير من المؤسسات الهامة منها مجلس الشورى، المجلس الأعلى للصحافة، ورئيسا لمجلس إدرة المركز الإعلامى العربى، كما تولى أيضا منصب رئيس تحرير مجلة (أكتوبر)، ورئيس مجلس إدارة (دار المعارف) للطبع والنشر.