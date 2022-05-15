إنهاء خدمة إمام وخطيب بأوقاف قنا

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جدة - نرمين السيد - جاء قرار الأوقاف، بناء على الحكم القضائى الصادر بشأن عز الدين محمد أحمد على إمام وخطيب بمديرية أوقاف قنا، وبناء على مذكرة الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف.
وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخ 15-5-2022، أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف قنا على جميع الإدارات الفرعية ومفتشيها، والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدا على ذلك.
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