المتحدث العسكرى يوضح جهود القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب الأسبوع الماضى

جدة - نرمين السيد - وأكد، أن أى محاولات للعناصر الإرهابية لاستعادة نشاطها ما هى إلا محاولات يائسة لإثبات التواجد على الأرض بعد الضربات المتلاحقة لقوات إنفاذ القانون وتدمير البنية التحتية للإرهاب وانقطاع التمويل وهى أيضا محاولة للتغطية على جهود الدولة فى تنمية شبه جزيرة سيناء.

وأوضح أن القوات المسلحة تعمل ضمن خطة متكاملة للقضاء على جذور الإرهاب وتطهير باقى المناطق الحدودية والمنعزلة من بقايا العناصر الإرهابية.

وشدد على أن القوات المسلحة فى جهودها فى مكافحة الإرهاب وما بذل من تضحيات من أبطال القوات المسلحة والشرطة خلال السنوات الماضية، لم يكن ممكنا دون استراتيجية متكاملة.

ولفت إلى أن الاستراتيجية ترتكز على 3 محاور رئيسية "الأمنى - الاجتماعى - التنموى"، بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة وتوفير الحياة الكريمة كضامن حقيقى للقضاء على مسببات الإرهاب دون إغفال للبعد الإنسانى - والاجتماعى كعقيدة راسخة لدى القوات المسلحة، معقبا: "يعنى نقدر نقول أننا نحارب الفكر المتطرف بالفكر المعتدل والتنمية والحياة الكريمة".

كما صرح المتحدث العسكرى، بأن استراتيجية الدولة المصرية لمجابهة الإرهاب ليس عملا أمنيا فقط، وإنما دروس مستفادة من حربنا على الإرهاب منذ عام 2011، فالقضاء على الإرهاب لا بد أن يشمل القضاء على مسبباته، وهنا كان الاتجاه إلى التنمية وتغيير الحياة المعيشية للمواطن بالتوازى مع العمليات النوعية ضد العناصر الإرهابية.

وأشار إلى أن معركة الوعى هى معركة أساسية فى مجابهة الإرهاب وهنا يأتى دور الإعلام والأسرة كمسؤولية مجتمعية فى تشكيل الوعى لمجابهة التزييف المتعمد للحقائق ونشر الشائعات والأفكار الهدامة.

وحول جهود القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب خلال الأسبوع الماضى، أكد المتحدث العسكرى بأن جهود القوات المسلحة أدت إلى انحسار أعمال العناصر الإرهابية فى بعض البؤر والمناطق المنعزلة وغير المأهولة بالسكان، وتابع: "فى حربنا على الإرهاب نعمل وفق سياسية مرنة لرسم أهدافنا الحالية والمستقبلية طبقا للمتغيرات والمستجدات على الأرض".

وأكد أنه استكمالا لجهود القوات المسلحة فى مجابهة الإرهاب، تم توجيه ضربات متلاحقة للقضاء على العناصر الإرهابية بشمال سيناء، فقامت القوات الجوية اعتبارا من يوم السابع من مايو وحتى اليوم بتنفيذ عدة ضربات جوية مركزة أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية تستخدمها العناصر الإرهابية كقاعدة انطلاق فى تنفيذ مخططاتها الإرهابية، وتدمير 6 عربة دفع رباعى نتج عنها مقتل 16 من العناصر التكفيرية، كما تمكنت قوات إنفاذ القانون من محاصرة وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التى تتخذها العناصر التكفيرية مركزا لتنفيذ عملياتها الإرهابية بشمال سيناء، وتدمير عربة دفع رباعى والتحفظ على عدد من الأسلحة والقنابل اليدوية والأجهزة اللاسلكية، وتدمير عدد من العبوات الناسفة.

كما أوضح أنه تم القضاء على 11 عنصرا تكفيريا، وتم التحفظ على جثث القتلى لحين تسليمهم لذويهم حال التعرف عليهم، إضافة إلى ضبط عدد من الأسلحة مختلفة الأنواع وكميات كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة، وكميات كبيرة من مواد الإعاشة، والهواتف المحمولة والحواسب.