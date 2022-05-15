إطلاق صفحة خاصة بالمؤتمر الصحفى العالمى لمدبولى على موقع الوزراء

جدة - نرمين السيد - وخلال فعاليات المؤتمر، تم توزيع أقلام تحتوى على قارىء للأكواد "QR code"، يتضمن رابطا مباشرا إلى الصفحة بطريقة ميسرة، حيث تحتوى الصفحة على العرض التقديمى الذى عرضه السيد رئيس مجلس الوزراء، كما تم توزيع بيان صحفى مترجم إلى 5 لغات "العربية – الانجليزية – الفرنسية – الصينية – الالمانية – الإسبانية – الإيطالية"، ليتولى مسؤولو الهيئة العامة للاستعلامات إرسالها إلى المراسلين، لتسهيل مهمة وكالات الأنباء العالمية التى تابعت مختلف فعاليات المؤتمر.

واحتوت الصفحة على إصدار "7 سنوات من الإنجازات" باللغتين العربية والإنجليزية، والذى يستعرض فى 75 كتابا ما تحقق من جهود تنموية فى جميع ربوع مصر خلال السنوات السبع الماضية، من منظور شامل؛ حيث تم تصميمها لتغطى كلا من: الخطط والاستراتيجيات التنموية، والتشريعات والقوانين الصادرة خلال الفترة لتهيئة البيئة التنموية، بالإضافة إلى المبادرات والمشروعات القومية والمحلية التى أسهمت بحق فى تغيير حياة المواطنين.

كما استعرضت الصفحة إصدار "مصر فى عيون العالم"، باللغتين العربية والإنجليزية، والذى يضم أهم المؤشرات والتقارير الدولية التى تتناول أداء مصر فى العديد من المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، وغيرها، بما يعكس رؤية العالم الخارجى لأداء مصر، والذى انعكس بدوره على ترتيبها فى معظم المؤشرات والتقارير، إلى جانب التوقعات التى قامت بها مؤسسات دولية ذات ثقل كل فى مجاله، فى إطار اهتمام الحكومة المصرية بتلك المؤشرات، حيث ظهر ذلك جليا فى وثيقة "رؤية مصر 2030" من خلال وضع مدى زمنى لكل هدف، مع التقييم والمتابعة لتطور أداء مصر فى المؤشر المناسب لكل هدف.

كما عرضت الصفحة مقطعى فيديو، باللغتين العربية والإنجليزية، لاستعراض أهم ملامح إصدارة "7 سنوات من الإنجازات"، بجانب مقطعى فيديو آخرين، لاستعراض تقرير " مصر فى عيون العالم"، باللغتين العربية والإنجليزية، أيضا.