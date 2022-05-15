وزير المالية يعرض فى داكار تجربة مصر فى توفير الحماية الاجتماعية لمواطنيها 

جدة - نرمين السيد - وأشار معيط - خلال حديثه اليوم الأحد أمام مائدة مستديرة نظمتها منظمة العمل الدولية تحت عنوان "تمويل الحماية الاجتماعية وتسريع وتيرتها فى أوقات الأزمات وما بعدها: الاختيارات المتاحة من أجل تعاف يستند على العنصر البشرى"، على هامش المؤتمر الـ54 لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة الذى ينطلق غدا الإثنين بالعاصمة السنغالية داكار، إلى أن الحكومة كانت أمام تحد كبير لتحقيق توازن بين زيادة الاحتياجات ومحدودية الموارد.

وأشار إلى وجود احتياجات ملحة منها الرواتب والمعاشات وخدمة الدين والاستثمارات ذات الأولوية، لافتا إلى أن الاستثمار فى رأس المال البشرى مهم لنجاح عملية التنمية المستدامة ونجاح الإصلاح الاقتصادى.

وأوضح "معيط" أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته مصر عام 2016 كان له الفضل فى توفير الموارد اللازمة والمستدامة لبرامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.

واستعرض وزير المالية برامج تكافل وكرامة لتقديم الدعم المالى للأسر الأكثر احتياجا، حيث يغطى برنامج تكافل الأسر والمرأة المعيلة ويغطى برنامج كرامة كبار السن، من خلال تغطية ما بين 4.5 و5 ملايين أسر تحصل على دعم نقدى يتراوح بين 350 و400 جنيه شهريا.

وأضاف وزير المالية أن 72 مليون شخص يتلقون دعما عينيا ويدفعون 10% من قيمة رغيف الخبز بينما تتحمل الحكومة الـ90% من فارق التكلفة، بإجمالى 100 مليار رغيف خبز سنويا.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تدعم أيضا الغذاء لنحو 63 مليون شخص يحصلون على غذاء مدعم من خلال بطاقات التموين الإلكترونية.

وتطرق وزير المالية، للتأمين الصحى الشامل الذى أطلقته الحكومة منذ عامين ونصف وتم تنفيذه بالفعل فى محافظتين وسيدخل الثالثة الشهر المقبل، فضلا عن الإسكان الاجتماعى لملايين الأسر الفقيرة والذى يكون أحيانا مجهز بالأثاث ومقابل إيجار قدره 300 جنيه قيمة الصيانة.

وقال الدكتور معيط إن الحكومة المصرية تستثمر بقوة لخلق ملايين فرص العمل خاصة بين محدودى الدخل، بالإضافة إلى زيادة الرواتب والمعاشات بنسبة من 10 إلى 13% سنويا لمواكبة زيادة الأسعار والتضخم، فضلا عن زيادة الإعفاءات الضريبية بنسبة 25% والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية لتصل أيضا للفئات متوسطة الدخل.