النائب ياسر الهضيبي يستعرض مقترحه  الخاص بإنشاء هيئة لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية..فيديو

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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /697943/النائب-ياسر-الهضيبي-يستعرض-مقترحه- الخاص-بإنشاء-هيئة-لاكتشاف-ورعاية-المواهب-الرياضيةفيديو

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب ياسر الهضيبي، بشأن إنشاء هيئة لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

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قال النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن الشباب وتنميتهم تعد تجارة وصناعة وزراعة، لافتا أن هناك مشروع مع أكاديمية هولندية لتنمية المواهب، لكنه غير كاف.

إنشاء هيئة لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية

واستعرض الهضيبي، خلال الاجتماع، عدة مقترحات وتوصيات لوزراة الرياضة والشباب بشأن إنشاء هيئة لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، جاءت كالتالي:

- إنشاء هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء تتولي اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها ويكون للهيئة فروع في مختلف محافظات الجمهورية وتعمل وفق آلية تقوم بتحديدها وزراة الشباب والرياضة أو الهيئة التي سيتم إنشائها لذلك.

-تنظيم ودعم الاستمثار الرياضي في مصر لخلق قاعدة ممارسة عريضة تستوعب جميع المواهب في جميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن مراقبة الدوريات وتسليط الضوء عليها وتقديم الدعم اللازم .

مجلس الشيوخ يحيل مناقشات تقنين ملكية الأراضى الزراعية للجنة الزراعة

هذا وشهدت الجلسة العامة اليوم، موافقة المجلس، على إحالة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بالمجس، بشأن تقنين ملكية الأراضى الزراعية والمناقشات التى جرت بشأنه اليوم، إلى لجنة الزراعة والرى لبحثه وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

واستعرض المهندس عبد السلام الجبلى، العقبات التى تواجه تقنين الأراضى، ومنها عدم تسجيل الأراضى، موضحا أهمية القضاء على تلك العقبات، سيتم تحصيل مليارات الجنيهات لصالح خزينة الدولة.

وطالب بتسهيل إجراءات تسجيل الأراضى الزراعية، أسوة بخطوات الدولة بتسجيل الأراضى والعقارات مؤخرا، مشددا على أهمية وجود شباك واحد يتعامل معه المستثمرين فى ملف الأراضى الزراعية.

وأكد الجبلى، أن المواطن المصرى يعانى أٔشد المعاناة من الإجراءات المعقدة عند تعامله مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتقنين أوضاعه بشراء المساحات من الأراضي محل وضع اليد أو المستأجرة من الهيئة.