انت الان تتابع تفاصيل خبر "عن أهم المحطات في حياته وعدم استكماله التعليم".. تفاصيل فيلم أحمد رمزي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /697940/عن-أهم-المحطات-في-حياته-وعدم-استكماله-التعليم-تفاصيل-فيلم-أحمد-رمزي

يقدم مدير الإنتاج والفنان أحمد هاني فيلم قصير يدور حول حياة الفنان أحمد رمزي وانتهى من تصويره مؤخرًا.

دوت الخليج يكشف تفاصيل فيلم أحمد رمزي

فيلم أحمد رمزي

انتهى الفنان أحمد هاني من تصوير فيلمه القصير "أحمد رمزي" مؤخرًا ويستعرض خلال الفيلم قصة حياة الفنان الراحل أحمد رمزي وذلك من بداياته ومسيرته الفنية وحتى وفاته.

ويكشف الفيلم المحطات السينمائية الهامة في حياة أحمد رمزي والتي صنعت نجوميته بجانب حياته الشخصية فهو لأب مصري وأم إسكتلندية.

ويتحدث عن دراسته في مدرسة الأورمان ثم مدرسة فيكتوريا وبعدها التحاقه بكلية التجارة وتفاصيل عدم استكمال تعليمه بسبب السينما وعمله في التمثيل.

قصة حياة أحمد رمزي

وفيما يخص ممارسته للرياضة، ودور الشاب الشقي خفيف الظل الذي قدمه في أكثر من عمل بالسينما في بداياته بجانب علاقة الصداقة القوية التي جمعته بكلا من عمر الشريف وعبد الحليم حافظ، ويشار أن أول أفلامه كان فيلم أيامنا الحلوة الذي تم تقديمه عام 1955 مع صديقه المقرب عمر الشريف.

وبعد فيلم أيامنا الحلوة، توالت عليه المشاركة بمجموعة من الأعمال المميزة في السينما والبطولة السينمائية المطلقة وكانت من أهم أفلامه التي تميز واشتهر بها طوال مسيرته، فيلم “بنات اليوم، حب إلى الأبد، 3 نساء، ثرثرة فوق النيل، تمر حنة، الخروج من الجنة، الوسادة الخالية”، وغيرها.

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جدير بالذكر أن الفنان أحمد رمزي رحل عن عالمنا وتوفي في منزله في الساحل الشمالي عن عمر يناهز 82 عامًا إثر سكتة دماغية حادة تعرض لها.

ومن جانبه مدير الإنتاج أحمد هاني قال في تصريحات صحفية له إنه ينوي الدخول بفيلم أحمد رمزي للمشاركة في عدة مهرجانات سينمائية مثل مهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان الجونة ومهرجان الرياض للسينما.

وكان قد شارك أحمد هاني ي عدة أعمال تلفزيونية مؤخرًا كمدير إنتاج مثل مسلسل السبع وصايا ومسلسل وادي الجن (الكهف) و مسلسل أفراح القبة، ومسلسل بين العالمين، بالإضافة إلى إعلان بنك مصر وبرنامج الدوم، وفيلم أبو صدام وغيرها من الأعمال.