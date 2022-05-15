أضف الآن.. متاح موقع دعم مصر لتسجيل رقم الهاتف 2022 على بطاقة التموين إلكترونيا

تعرف على رابط موقع دعم مصر التموين، وذلك من أجل تسجيل رقم الهاتف المحمول 2022 على بطاقة التموين، حيث سارع الكثيرون من المواطنين المصريين من حاملي البطاقات التموينية للبحث عن طريقة اضافة رقم الهاتف إلى البطاقة التموينية، وذلك بعد أن طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين بضرورة إضافة وتسجيل رقم الهاتف المحمول، ويشترط أن يكون رقم المحمول مسجل باسم صاحب البطاقة، حيث أوضح مستشار الوزارة الدمتور عمرو مدكور، بأه يجب على المواطنين الذين وصلت إليهم رسالة عبر بون صرف الخبز أهمية تسجيل رقم الهاتف من خلال موقع دعم مصر، وفي الأسطر التالية ننشر لكم خطوات الدخول إلى موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين.

موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل

وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية العديد من الخدمات الإلكترونية عبر موقع دعم مصر، حيث يمكن تسجيل رقم الموبل عبر رابط موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين، وتوجه مستشار الوزار مدكور إلى عموم أصحاب بطاقات التمويت إلى أهمية وضرورة التوجه إلى مكاتب التموين من أجل تحديث البيانات وعد إيقاف بطاقة التموين عن صرف السلع، وقد حدد موعدا أقصاه 25 مايو الحالي، وعلى من يتخلف عن التحديث ستقوم الوازرة بإيقاف البطاقة خلال أسبوعين من الآن، وتعد خدمة إضافة رقم الموبايل إلى بطاقة التموين من ضمن الخدمات الإلكترونية المتوفرة على موقع دعم مصر بشكل إلكتروني.

موقع دعم مصر تسجيل رقم الهاتف 2022

تسائل العديد من المواطنين ممن يحملون البطاقات التموينية، عن طريقة إدخال رقم الهاتف المحمول عبر موقع دعم مصر، حيث يتم ذلك بشكل إلكتروني من خلال موقع دعم مصر الرسمي على شبكة الإنترنت، وسنتابع معكم آلية التسجيل وتحديث البيانات بالخطوات، كل ما عليك هو اتباع الشرح التي نستعرضه لكم خطوة بخطوة، وقد وجب التنويه إلى أنه يجب كتابة كافة البيانات الخاصة بك بشكل صحيح ودقيق، حيث أن الوزارة قالت في حالة ثبوت أي تزوير، فإنها ستقوم بإلغاء البطاقة التموينية بشكل نهائي، كما سيتعرض صاحب البطاقة إلى المساءلة القانونية بسبب كتابة بيانات خاطئة.

في البداية يحب الإنتقال إلى رابط موقع دعم مصر عبر الرابط التالي: www.tamwin.com.eg . بعد ذلك تقوم بتحديد تفعيل البطاقة، ثم تحصل على الرقم السري. الآن تقوم بكتابة رقم الموبايل في المكان المحدد. ثم تقوم بالنقر على عبارة إعادة إرسال الرقم السري للموبايل. تقوم الآن بكتابة رقم الموبايل المسجيل باسم صاحب البطاقة التموينية. الآن أدخل رقم بطاقة التموين الخاصة بك. ثم تقوم بالنقر على كلمة إرسال الرقم السري

موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين

وفر موقع دعم مصر خدمات متعددة، تتيح لك الحصول عليها بشكل إلكتروني، حيث يمكن لك أن تستخرج بطاقة تموين بدل تالف، أيضا تستطيع أن تقوم بتفعيل بطاقة التموين الخاصة بك بالإضافة إلى استلام الرقم السري، كما وفرت خدمة الاستعلام عن حالة الطلب وصرف البطاقة.