التموين تنفي ضرورة تحديد اسم خط موبايل بعينه كشرط لتحديث البيانات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 08:23 مساءً - أصدرت مديرية التموين بالإسكندرية، بيانا اليوم، حذرت فيه من إحدى شركات المحمول، وأشارت فى البيان إلى أن إحدى شركات المحمول، استغلت الإعلان عن تحديث المواطنين لبيانات بطاقات التموين، التى أعلنت عنها الوزارة، وقامت بتحريف البيان الإعلامى الذى أصدرته المديرية تناشد فيه المواطنين تسجيل البيانات عن طريق خدمة الواتس آب وإرسال البيانات الخاصة بالتحديث.

وقامت الشركة بوضع اسم خط الموبايل الخاص بها، كشرط أساسى لتحديث البيانات داخل البيان الإعلامى، دون الرجوع إلى المديرية، لذلك ناشدت المديرية المواطنين بعدم الانصياع وراء محاولات التزييف استغلالا للموقف.

وكانت مديرية التموين بالإسكندرية، قد أعلنت استكمال مراحل تحديث بيانات البطاقات التموينية اعتبارا من اليوم، حيث سيتم ظهور رسائل على بون صرف الخبز لبعض المواطنين، يفيد بضرورة تسجيل رقم تليفون مسجل باسم صاحب البطاقة خلال أسبوعين، حتى لا يتم إيقاف البطاقة التموينية.

وناشدت مديرية التموين بالإسكندرية، المواطنين الذين ستظهر لهم هذه الرسالة، ضرورة الالتزام بالتحديث خلال المدة المحددة خلال أسبوعين من تاريخه.

وحرصا من مديرية التموين والتجارة الداخلية وتيسيرا على المواطنين، أصدر المحاسب محمد سعد الله تعليمات إلى مراكز الخدمات التموينية المطورة باستقبال طلبات المواطنين الذين ظهرت لهم هذه الرسالة على أرقام الواتس الخاصة بكل مركز والمعلن عنها بالبيان الإعلامى وهى كالتالى:

مركز خدمة المواطنين أبوقير 035629937

مركز خدمة المواطنين طوسون 035626080

مركز خدمة المواطنين حى شرق 035449379

مركز خدمة المواطنين السيوف 0128070692

مركز خدمة المواطنين محرم بك 034243625

مركز خدمة المواطنين حى غرب 01110040885

مركز خدمة المواطنين حى العجمى 033106667

وعلى المواطنين حرية الاختيار بالذهاب بالمستندات إلى مكتب التموين التابع له أو أحد مراكز الخدمات التموينية السبعة المعلن عنها بالبيان أو عن طريق إرسال المستندات عبر خدمة الواتس آب.

على أن تكون المستندات كالتالى:

رقم تليفون موبايل باسم صاحب البطاقة وصورة البطاقة التموينية وصورة بطاقة الرقم القومى لصاحب البطاقة، وسيقوم مركز الخدمات التموينى باتخاذ اللازم.

وتيسيرا على جميع المواطنين إرسال المستندات عبر الواتس آب لأى مركز من المراكز السبعة دون التقيد بالنطاق الجغرافى، وعلى المواطنين ساكنى مناطق برج العرب والعامرية إرسال المستندات على الواتس الخاص بمركز خدمات العجمى تيسيرا عليهم.