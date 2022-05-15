نقيب الصحفيين ناعيا صلاح منتصر: نموذج للعطاء والتفانى فى خدمة بلده

جدة - نرمين السيد - نعى ضياء رشوان نقيب الصحفيين ومجلس النقابة باسم جموع الصحفيين المصريين ببالغ الأسى والحزن، الكاتب الصحفى الكبير الأستاذ صلاح منتصر رئيس مجلس إدارة دار المعارف الأسبق وأحد أهم كتاب صحيفة (الأهرام).





وقال "رشوان": إن الصحافة المصرية برحيل الأستاذ الكبير صلاح منتصر فقدت واحدا من أبرز رموزها وأعمدتها خلال نصف القرن الأخير، ظل خلالها نموذجا للعطاء والتفانى فى خدمة بلده ومهنته السامية، ساعيا طوال الوقت للاجتهاد والابتكار، ولم يكن فقط صاحب "مجرد رأى"، بل كان مبادرا بآراء عديدة سديدة ترتكز دوما على الحكمة والرصانة.

وتقدم نقيب الصحفيين ومجلس النقابة إلى أسرة الراحل الكبير وأصدقائه ومحبيه وتلاميذه وإلى مؤسسة "الأهرام" والجماعة الصحفية بخالص العزاء والمواساة، سائلين الله- عز وجل- أن يغفر للفقيد ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم آله الصبر والسلوان.