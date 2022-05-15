دوت الخليج ينشر انفوجراف لأحدث معدلات إنجاز مشروعات حياة كريمة بالمحافظات«صور»

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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - أخبار البرلمان "مستقبل وطن" يكثف نشاطه في المحافظات.. أبرزها احتفالية لتكريم العامل المثالي وملتقي توظيفى وتعقيم المساجد.. صور السبت 14 مايو 2022

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