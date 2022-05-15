انت الان تتابع تفاصيل خبر إطلاق صفحة خاصة بالمؤتمر الصحفي العالمي للحكومة على موقع رئاسة مجلس الوزراء حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /697939/إطلاق-صفحة-خاصة-بالمؤتمر-الصحفي-العالمي-للحكومة-على-موقع-رئاسة-مجلس-الوزراء

شهد المؤتمر الصحفي العالمي، الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق صفحة خاصة بالمؤتمر، على موقع رئاسة مجلس الوزراء.

دوت الخليج

وخلال فعاليات المؤتمر، تم توزيع أقلام تحتوي على قارىء للأكواد "QR code"، يتضمن رابطا مباشرا إلى الصفحة بطريقة ميسرة، حيث تحتوي الصفحة على العرض التقديمي الذي عرضه السيد رئيس مجلس الوزراء، كما تم توزيع بيان صحفي مترجم إلى خمس لغات (العربية – الانجليزية – الفرنسية – الصينية – الالمانية – الاسبانية – الايطالية )، ليتولى مسئولو الهيئة العامة للاستعلامات إرسالها إلى المراسلين، لتسهيل مهمة وكالات الأنباء العالمية التي تابعت مختلف فعاليات المؤتمر.

وقد احتوت الصفحة على إصدار "7 سنوات من الإنجازات" باللغتين العربية والإنجليزية، والذي يستعرض في 75 كتابًا ما تحقق من جهود تنموية في جميع ربوع مصر خلال السنوات السبع الماضية، من منظور شامل؛ حيث تم تصميمها لتغطي كلًّا من: الخطط والاستراتيجيات التنموية، والتشريعات والقوانين الصادرة خلال الفترة لتهيئة البيئة التنموية، بالإضافة إلى المبادرات والمشروعات القومية والمحلية التي أسهمت بحق في تغيير حياة المواطنين.

كما استعرضت الصفحة إصدار " مصر في عيون العالم"، باللغتين العربية والإنجليزية، والذي يضم أهم المؤشرات والتقارير الدولية التي تتناول أداء مصر في العديد من المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، وغيرها، بما يعكس رؤية العالم الخارجي لأداء مصر، والذي انعكس بدوره على ترتيبها في معظم المؤشرات والتقارير، إلى جانب التوقعات التي قامت بها مؤسسات دولية ذات ثقل كل في مجاله، في إطار اهتمام الحكومة المصرية بتلك المؤشرات، حيث ظهر ذلك جليًّا في وثيقة "رؤية مصر 2030" من خلال وضع مدى زمني لكل هدف، مع التقييم والمتابعة لتطور أداء مصر في المؤشر المناسب لكل هدف.

إطلاق صفحة خاصة بالمؤتمر الصحفي العالمي لرئيس الوزراء على موقع رئاسة مجلس الوزراء

كما عرضت الصفحة مقطعي فيديو، باللغتين العربية والإنجليزية، لاستعراض أهم ملامح إصدارة "7 سنوات من الإنجازات"، بجانب مقطعي فيديو آخرين، لاستعراض تقرير " مصر في عيون العالم"، باللغتين العربية والإنجليزية، أيضًا.