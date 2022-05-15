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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /697938/كريم-السقا-الرئيس-السيسي-أكد-أن-الشباب-هم-القاطرة-الأساسية-للمستقبلومشاركتهم-ليست-ظاهرية

قال المحامي كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، "إن الرئيس عبدالفتاح السيسي في حملتة الانتخابية “لرئاسةالجمهورية” كان يعتمد اعتماداً كليا على الشباب، لافتا الي أن الرئيس ينحاز انحياز كبير جدًا إلي الشباب وأن الأنحياز الثاني الي المرأة.

دوت الخليج

كريم السقا: الرئيس السيسي أكد أن الشباب هم القاطرة الأساسية للمستقبل..ومشاركتهم ليست ظاهرية

وأوضح "السقا"، خلال لقائه بموقع دوت الخليج، أن انحياز الرئيس عبدالفتاح السيسي جاء من خلال المؤتمرات، و الندوات التي أعدت إلي الشباب والتمكين الحقيقي الي حصل للشباب في الفتره الأخيرة، سواء التنفيذ علي مستوي المحليات والمحافظات، إضافة إلى أن الشباب يستحوذو علي جانب كبير من المناصب في الدولة، فمنهم نواب للمحافظين، ومحافظين واعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدرك أن فئة الشباب هم القاطرة الأساسية للمستقبل وللدولة هيا الشباب، لافتا إلي تنفيذ كلام الشباب خلال المؤتمرات في الحال، وأن المشاركة ليست ظاهرية أنما هي مشاركة فعالة من قبل الرئيس.

وأشار "المحامي كريم السقا"، إلى أن مبادرة "حياة كريمة"أهم ما حدث في ملف حقوق الأنسان في مصر، بل في العالم اجمع، موضحا أن بعض المنظمات الدولية اعترفت بعظمة المبادرة الرئاسية، وأنها حلت ازمة الفقر، خاصة وان الفقر سبب من اسباب التطرف والعنف.

كريم السقا بندوة دوت الخليج: الحوار الوطني فرصة حقيقية للأحزاب ليظهروا للمجتمع أن لديهم رؤي ومشروعات وبرامج ناجحة

كما قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن حالة الأحزاب المصرية مشفق عليها لأن القانون به عوار كبير وفكرة الأحزاب وعددها الكبير ليست صحيحة، مضيفا “نحن لا نتملك أحزاب وكيانات قوية تستطيع أن تكون ظهير سياسي وتنموي، لافتا أن الحوار الوطني فرصة حقيقية للأحزاب ليظهروا للمجتمع أن الأحزاب مهمة وأن لديها رؤي وبرامج ومشروعات وبدائل، وعلي الأحزاب استغلال ذلك.

كما شدد عضو لجنة العفو الرئاسي، علي ضرورة أن تتبني الأحزاب عند مشاركتها في الحوار بعض القيم والمبادئ أهمها التجرد وهي عدم التعبير عن أيدولوجية وعدم البحث عن مصحلة الحزب ولكن البحث عن مصلحة الوطن، فضلا عن احترام الرأي والرأي الأخر، حتي يكون الحوار الوطني حوار المستقبل.