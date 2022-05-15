كريم السقا بندوة دوت الخليج: الحوار الوطني فرصة حقيقية للأحزاب ليظهروا للمجتمع أن لديهم رؤي ومشروعات وبرامج ناجحة

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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /697937/كريم-السقا-بندوة-تحيا-مصر-الحوار-الوطني-فرصة-حقيقية-للأحزاب-ليظهروا-للمجتمع-أن-لديهم-رؤي-ومشروعات-وبرامج-ناجحة

قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن حالة الأحزاب المصرية مشفق عليها لأن القانون به عوار كبير وفكرة الأحزاب وعددها الكبير ليست صحيحة.

دوت الخليج

كريم السقا : الحوار الوطني فرصة حقيقية للأحزاب ليظهروا للمجتمع أن لديهم رؤي ومشروعات وبرامج ناجحة

وأضاف السقا: نحن لا نتملك أحزاب وكيانات قوية تستطيع أن تكون ظهير سياسي وتنموي، لافتا أن الحوار الوطني فرصة حقيقية للأحزاب ليظهروا للمجتمع أن الأحزاب مهمة وأن لديها رؤي وبرامج ومشروعات وبدائل، وعلي الأحزاب استغلال ذلك.

وشدد عضو لجنة العفو الرئاسي، علي ضرورة أن تتبني الأحزاب عند مشاركتها في الحوار بعض القيم والمبادئ أهمها التجرد وهي عدم التعبير عن أيدولوجية وعدم البحث عن مصحلة الحزب ولكن البحث عن مصلحة الوطن، فضلا عن احترام الرأي والرأي الأخر، حتي يكون الحوار الوطني حوار المستقبل.

وتابع السقا: لابد من حل المشكلات برؤية توافقية أي يتم الوافقة عليها بالعقل، مؤكدا علي ضرورة أن تراعي الأحزاب كافة المباديء والقيم حتي نتمكن من الخروج بحوار ناجح، باعتبار أن الجميع شركاء في بناء الجمهورية الجديدة.