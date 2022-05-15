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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /697936/واحدا-من-أبرز-رموزها-خلال-النصف-قرن-الأخير-ضياء-رشوان-ينعي-الكاتب-الصحفي-صلاح-منتصر
نعى ضياء رشوان نقيب الصحفيين ومجلس النقابة باسم جموع الصحفيين المصريين ببالغ الأسى والحزن الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ صلاح منتصر رئيس مجلس إدارة دار المعارف الأسبق وأحد أهم كتاب «الأهرام».
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وقال “رشاون” برحيل الصحفي صلاح منتصر، فقد فقدت الصحافة المصرية واحدا من أبرز رموزها وأعمدتها خلال نصف القرن الأخير، ظل خلالها نموذجا للعطاء والتفاني في خدمة بلده ومهنته السامية، وساعيا طوال الوقت للاجتهاد والابتكار، ولم يكن فقط صاحب "مجرد رأي"، بل كان مبادرا بآراء عديدة سديدة ترتكز دوما على الحكمة والرصانة.
ويتوجه نقيب الصحفيين ومجلس النقابة إلى أسرة الراحل الكبير وأصدقائه ومحبيه وتلاميذه وإلى مؤسسة الأهرام والجماعة الصحفية بخالص العزاء والمواساة، سائلين الله عز وجل أن يغفر للفقيد ويدخله فسيح جناته وأن يلهم آله الصبر والسلوان.
الأعلى للإعلام ينعي الكاتب الصحفي صلاح منتصر
كان قد نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 87 عامًا، بعد صراع مع المرض.
وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الراحل، والأسرة الصحفية والإعلامية، وأسرة مؤسسة الأهرام، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان. وقال المجلس، في بيانه، إن مصر فقدت واحدا من أهم الكتاب الصحفيين، الذي أفنى عمره في بلاط صاحبة الجلالة، وكان مثالا للعمل والاجتهاد والإخلاص، ومثالا للصحفي المخلص والمحب لوطنه.
وأضاف المجلس، أن الراحل ناضل بقلمه وخاض المنازلات الصحفية، لنشر الوعي والمعرفة والتنوير.
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