كريم السقا: لجنة العفو الرئاسي لن تكون طرف فى إعادة انتاج الإرهاب مرة اخري..والخروج بشروط..فيديو

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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /697935/كريم-السقا-لجنة-العفو-الرئاسي-لن-تكون-طرف-فى-إعادة-انتاج-الإرهاب-مرة-اخريوالخروج-بشروطفيديو

أكد المحامي كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي،انه فى حالات الصحوة الإرهابية يصعب التعامل مع ملف الحقوق والحريات بالشكل الأمثل، موضحا أن مصر عانت من الارهاب فترة طويلة ومن الصعب الموازنة بين الحقوق والحريات، مشددا على أن اللجنة لن تكون طرف فى اعادة انتاج الارهاب مرة اخري.

دوت الخليج

كريم السقا: لجنة العفو الرئاسي لن تكون طرف فى إعادة انتاج الإرهاب مرة اخري..والخروج بشروط

وأوضح السقا، خلال لقائه بندوة موقع دوت الخليج، ان التقدم للجنة العفو الرئاسي، يكون من خلال ملء استمارة العفو على الموقع الرسمي للمؤتمر الوطني للشباب، أو من خلال لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الانسان، و الأحزاب، ومنظمات المجتمع المدني،إضافة إلى أعضاء اللجنة.

وقال السقا، أن اللجنة لديها تخوف من تسرب أحد الارهابيين داخل هذه القوائم،لذلك تدرسس وتراجع جيدا، لافتا إلى تكرار طلبات العفو من خلال التقدم لجميع الجهات بنفس الطلب، أو وجود طلبات متعلقة بقضايا جنائية ليست لها علاقة بعمل اللجنة.