عضو لجنة العفو الرئاسي: مازالنا فى حالة مراهقة سياسية والتعبير عن الرأي يكون بطريقة شرعية..فيديو

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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /697934/عضو-لجنة-العفو-الرئاسي-مازالنا-فى-حالة-مراهقة-سياسية-والتعبير-عن-الرأي-يكون-بطريقة-شرعيةفيديو

قال المحامي كريم السقا، عضو لجنة العفو الرائسي، “ اننا فى حاجه لمشاركة كل الناس فى الحوار الوطني حتي المفرج عنهم فى قضايا الرأي”، مؤكدا أن التعبير عن الرأي حالة مهمة ولكن يكون بطريقة شرعية، موضحا اننا مازالنا فى حالة مراهقة سياسية وان السياسة ليست تظاهر فقط.

دوت الخليج

عضو لجنة العفو الرئاسي: مازالنا فى حالة مراهقة سياسية والتعبير عن الرأي يكون بطريقة شرعية

وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسي، خلال لقائه بموقع دوت الخليج، أن ملف الحقوق والحريات، مهم لدى القوى المعادية لمصر وقيادتها فى الخارج، وبمثابة البضاعة الأخيرة للمتاجرة بها، مؤكدا أن اغلاق ملف سجناء الرأي سوف يغلق الباب فى هذا الملف مضيفا” مش هيلاقو حاجة يضحكو بيها على المصريين،”، لافتا إلى أن اغلاق هذا الملف حالة ايجابية من جميع النواحي.

وشدد على ضرورة مشاركة المفرج سياسي دون كبت لرأيهم حتي لا يتحول لنضال على الفيسبوك، ودمجمهم فى المجتمع، مشيرا إلى أن الحوار الوطني سيشارك به كل الاطراف والقوى السياسية، وأن المشاركة السياسية والمجتمعية مؤشر على حالة الديمقراطية الموجودة فى الدولة. وتابع عضو لجنة العفو الرئسي، المحامي كريم السقا، أن دعوة الرئيس السيسي لاجراء حوار وطني وتفعيل لجنة العفو الرئاسي، ليست الأولي من نوعها، لافتا إلى دعوته خلال المؤتمر الوطني للشباب فى عام 2016.

وأكمل السقا، انه فى حالات الصحوة الارهابية يصعب التعامل مع ملف الحقوق والحريات بالشكل الأمثل، موضحا أن مصر عانت من الارهاب فترة طويلة ومن الصعب الموازنة بين الحقوق والحريات، متابعا أن اللجنة لن تكون طرف فى اعادة انتاج الارهاب مرة اخري.