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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /697933/كريم-السقا--بندوة-تحيا-مصر-الأكاديمية-الوطنية-تتمتع--بالحيادية-الشديدة-ولديها-القدرة-علي-بلورة-النقاشات-والنتائج

قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن ملف الحقوق والحريات هو جزء أصيل وأساسي من أي حوار وطني وأي محاولة للتنمية السياسية وخلق الاستقرار في أي دولة، لافتا أن لجنة العفو الرئاسي دورها الأساسي معالجة ملف الحقوق و الحريات وهذا يرتيط بشكل كبير بالحوار الوطني لكن القائم علي الحوار الوطني وهي الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب والتدريب.

دوت الخليج

كريم السقا بندوة دوت الخليج: الأكاديمية الوطنية تتمتع بالحيادية الشديدة ولديها القدرة علي بلورة النقاشات والنتائج

وعن احتيار الأكاديمية الوطنية للإدارة الحوار الوطني، أفاد السقا: اختيار في محله لأنها جهة تتمتع بالحيادية الشديدة وتتمتع بالاحترافية، ولديها القدرة علي بلورة النقاشات والنتائج، لافتا أن بيان الأكاديمية أوضح عدة نقاط منها اختيار مراكز الفكر والرأي لقيامها بلورة الرأي النتائج، وتوسيع قاعدة المشاركة بمختلف المحافظات، مضيفا: الأكاديمة تعي جيدا ما تقوم به.

كشف كريم السقا، عن وجود عدة اختلافات في لجنة االعفو الرئاسي الأولي والحالية، قائلا: كان هناك خطوات مهمة قامت بها الدولة المصرية، فالاختلافات مهمة بين الأولي والثانية، وهي توسيع عمل اللجنة حتي تشمل الغارمين والغارمات وإعادة دمج وتأهيل المفرج عنهم ، وملف الحبس الاحتياطي، كل هذه اختلافات بين اللجنتين.