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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /697930/بعد-تهديدات-معتز-مطر-موكب-أمني-مهيب-لمفتي-الجمهورية-بالعاصمة-البريطانية---فيديو

وصل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية منذ قليل إلى العاصمة البريطانية لندن في مستهل زيارة رسمية يقوم بها بدعوة من البرلمان البريطاني وذلك لإلقاء خطاب أمام مجلسي العموم واللوردات البريطاني.

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كان في استقبال مفتي الجمهورية لدى وصوله، أعضاء السفارة المصرية في لندن ووفود من وزارة الداخلية البريطانية وقامت السلطات البريطانية بتنظيم تشريفة أمنية عالية المستوى لتأمين تحركات فضيلته في العاصمة البريطانية.

يأتي ذلك بعد التهديدات التي أطلقها المذيع الإخواني الهارب معتز مطر، بالاعتصام والتجمهر أثناء وصول الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية للعاصمة البريطانية لندن.

تشهد الزيارة عدداً من الفاعليات المهمة وإلقاء عدد من المحاضرات حول تفكيك الفكر المتطرف والحوار بين الأديان والثقافات وتجربة مصر في العيش المشترك وتجديد الخطاب الديني وخطورة الجماعات المتطرفة واستغلالها للدين وآليات التواصل الديني الفعال بين دار الإفتاء المصرية والجاليات المسلمة هناك.

صرح الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية أن الزيارة تأتي في إطار الاستراتيجية الدينية للتواصل الديني الفعال مع صانعي القرار ومراكز الأبحاث والبرلمانات الدولية في العالم بهدف إيصال الصورة الصحيحة للدين الإسلامي ودفع تشويه الجماعات المتطرفة واستغلالها للدين وكذلك التصدي لمحاولات ترسيخ الخوف من الإسلام وفتح قنوات تواصل دينية وثقافية مع العالم.

موكب أمني مهيب لمفتي الجمهورية بالعاصمة البريطانية

شدد نجم أن دار الإفتاء أعدت مجموعة من الملفات المهمة باللغة الإنجليزية لتوثيق جرائم الجماعات المتطرفة وصلتها بالإرهاب سيتم توزيعها ومناقشتها في الفاعليات العلمية واللقاءات الرسمية التي سيقوم بها المفتي أثناء زيارته للندن.