انت الان تتابع تفاصيل خبر المصرية للاتصالات we تنبه بدفع فاتورة الأرضي خلال ساعات.. وتكشف الغرامات حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /697929/المصرية-للاتصالات-we-تنبه-بدفع-فاتورة-الأرضي-خلال-ساعات-وتكشف-الغرامات

أرسلت المصرية للاتصالات we رسالة تنبيه لمستخدميها ممن لديهم خطوط أرضية لدفع فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2022 قبل انتهاء المهلة المحددة وتطبيق غرامة المصرية للاتصالات We على المتغيبين، خلال ساعات، مشيرة إلى أن اليوم آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي على موقع المصرية للاتصالات أو وسائل الدفع الآخري، ويوضح دوت الخليج كافة التفاصيل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المصرية للاتصالات we تنبه بدفع فاتورة الأرضي خلال ساعات.. وتكشف الغرامات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.