كريم السقا : المشاركة السياسية والاجتماعية مؤشر على حالة الديمقراطية فى البلد..فيديو

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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /697927/كريم-السقا--المشاركة-السياسية-والاجتماعية-مؤشر-على-حالة-الديمقراطية-فى-البلدفيديو

أكد المحامي كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، على ضرورة مشاركة المفرج عنهم سياسي دون كبت لرأيهم حتي لا يتحول لنضال على الفيسبوك، ودمجمهم فى المجتمع، مشيرا إلى أن الحوار الوطني سيشارك به كل الاطراف والقوى السياسية، وأن المشاركة السياسية والمجتمعية مؤشر على حالة الديمقراطية الموجودة فى الدولة.

دوت الخليج

كريم السقا : المشاركة السياسية والجاتماعية مؤشر على حالة الديمقراطية فى البلد

وأضاف عضو لجنة العفو الرائسي، خلال لقائه بندوة موقع دوت الخليج، “ اننا فى حاجه لمشاركة كل الناس فى الحوار الوطني”، مؤكدا أن التعبير عن الرأي حالة مهمة ولكن يكون بطريقة شرعية، موضحا اننا مازالنا فى حالة مراهقة سياسية وان السياسة ليست تظاهر فقط.

وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسي، أن ملف الحقوق والحريات، مهم لدى القوى المعادية لمصر وقيادتها فى الخارج، وبمثابة البضاعة الأخيرة للمتاجرة بها، مؤكدا أن اغلاق ملف سجناء الرأي سوف يغلق الباب فى هذا الملف مضيفا” مش هيلقاوا حاجة يضحكو بيها على المصريين،”، لافتا إلى أن اغلاق هذا الملف حالة ايجابية من جميع النواحي.

وتابع عضو لجنة العفو الرئسي، المحامي كريم السقا، أن دعوة الرئيس السيسي لاجراء حوار وطني وتفعيل لجنة العفو الرئاسي، ليست الأولي من نوعها، لافتا إلى دعوته خلال المؤتمر الوطني للشباب فى عام 2016.

وأكمل السقا، انه فى حالات الصحوة الارهابية يصعب التعامل مع ملف الحقوق والحريات بالشكل الأمثل، موضحا أن مصر عانت من الارهاب فترة طويلة ومن الصعب التوازن بين الحقوق والحريات، متابعاأن اللجنة لن تكون طرف فى اعادة انتاج الارهاب مرة اخري.