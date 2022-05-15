انت الان تتابع تفاصيل خبر عمرو مصطفى يروج لألبومه الجديد: "أول يوم إنجاز في 2022" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /697926/عمرو-مصطفى-يروج-لألبومه-الجديد-أول-يوم-إنجاز-في-2022

دوت الخليج يرصد جديد عمرو مصطفى

جديد عمرو مصطفى

نشر الفنان عمرو مصطفى صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يأعلن من خلالها عن قرب انتهائه من الألبوم الجديد الذي تحدث عنه في عدد من البرامج التي استضافته مؤخرًا.

وعلّق الملحن عمرو مصطفي على الصورة التي شارك بها متابعيه وجمهوره قائلًا: «أول يوم لإنجاز ألبوم ٢٠٢٢»، وتفاعل معه الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات.

ويشار أن آخر ظهور تلفزيوني لـ عمرو مصطفى كان من خلال استضافته ببرنامج حبر سري في رمضان 2022، وأوضح خلال حواره أن الذين قدموه فنيا هم عامر منيب وعادل عمر وقبلهم مجهوده وفضل الله.

تصريحات عمرو مصطفى

ونفى الفنان عمرو مصطفى في حواره ما يشاع عن أن الذي قدمه للجمهور وفنيا هو عمرو دياب، وعلق على الأمر قائلًا: «عمرو دياب لم يعزيني في وفاة أمي، وعندي ردود كثيرة على الموقف ده هتزعل».

وتابع في لقائه مع الاعلامية اسما إبراهيم، ببرنامجها المذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية، أن الشخص الوحيد الغالي عنده كان والدته وتوفت.

وأضاف: «أنا مفيش حد غالي عندي واللي غالي عندي أمي وراحت وهي كانت علطول تقولي حافظ على نفسك ومفيش عزيز ولا غالي، والغالي دلوقتي أنا ومراتي وولادي.. الغالي عندي أيضا الجمهور أنه يسمع مني حاجات ومزيكا كويسة، وانا ندمان على تأخري في الغناء فقط، واللي ينتقدني يكون عمل ربع اللي عملته وأكيد مش هبص عليهم ومش بشوف الكلام ده، ولما بكتب كلمة بكتبها للشعب عشان افهمه في الثقافة».

اقرأ أيضًا

"الوصول للعالمية ليس صعب ولهذا السبب أخفيت عملي مع مارفل عن ابني".. أبرز تصريحات هشام نزيه

وفيما يخص المطربين الذين لحن لهم عمرو مصطفى من قبل، قال: “كلهم زي بعض عندي مفيش حد مهم خالص، مزيكتي وشغلي هي اللي مهمة” وأثار وقتها ضجة كبيرة بتصريحاته التي تصدر بها التريند في أواخر أيام رمضان بمحرك البحث الأشهر جوجل.