انت الان تتابع تفاصيل خبر بصلاحيات جديدة.. كريم السقا يكشف لـ دوت الخليج الفارق بين لجنتي العفو الأولي والثانية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /697923/بصلاحيات-جديدة-كريم-السقا-يكشف-لـ-تحيا-مصر-الفارق-بين-لجنتي-العفو-الأولي-والثانية

كشف كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، عن وجود عدة اختلافات في لجنة االعفو الرئاسي الأولي والحالية، قائلا: كان هناك خطوات مهمة قامت بها الدولة المصرية، فالاختلافات مهمة بين الأولي والثانية، وهي توسيع عمل اللجنة حتي تشمل الغارمين والغارمات وإعادة دمج وتأهيل المفرج عنهم ، وملف الحبس الاحتياطي، كل هذه اختلافات بين اللجنتين.

دوت الخليج

اختلافات لجنتي العفو الأولي والثانية

وأضاف السقا: كان هناك خطوات تم اتخاذها للمعالجة الشاملة والجذرية لملف حقوق الإنسان والسجناء السياسيين، لافتا أن اللجنة في الفترة الحالية جاءت لتتويج الخطوات التي اتخاذها طوال الفترة الماضية.

وعن اهتمامه داخل اللجنة، أفاد عضو لجنة العفو الرئاسي: اهتمامي الأساسي هو الدمج سواء للغارمين، أو المفرج عنهم من السجناء السياسيين، لأنه في حالة عدم الدمج سنجد أنفسنا أمام مشكلة كبيرة، وهي استقطاب هؤلاء الأشخاص ممرة أخري من قوي تطرف وقوي شر.

وتابع السقا: الدمج عملية مهم والإفراج عن الأشخاص دون دمج يؤدي إلي مشكلة أكبر، فالدمج يعد مسألة لاحقة لعملية الإفراج، مضيفا: الرئيس السيسي، أوصي بأن الأشخاص الذين يتم العفو عنهم سيعودون لعملهم ودراساتهم، فضلا عن مشاركتهم سياسيا بطريقة شرعية.