المتحدث العسكري: التضحيات لن تزيدنا إلا إصرارا على اقتلاع الإرهاب من جذوره

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 07:25 مساءً - قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إنه طالما تتعلق قضية محاربة الإرهاب بالأمن القومي المصري، فما يُقدم من تضحيات وجهود لن يزيد أفراد القوات المسلحة إلا إصرار على القضاء على هذا الإرهاب من مبدأ المسؤولية الوطنية، «في النهاية أؤكد أن القوات المسلحة عازمة على اقتلاع جذور الإرهاب، ومرة أخرى أتوجه بالتحية والتقدير لكل الأسر اللي قدمت شهيد أو مصاب ولكل الشعب المصري الكريم اللي واقف مساند لقواته المسلحة في حربها على الإرهاب».