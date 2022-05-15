رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ محطة معالجة وتدوير المخلفات بالفيوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 07:25 مساءً - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين كل من وزارة البيئة، ومحافظة الفيوم، وشركة "إنرجي 3 الدولية"؛ لتنفيذ محطة مُعالجة وتدوير المُخلفات وتحويلها إلى ديزل حيوي و"جرافين" بمنطقة "كوم أوشيم" في محافظة الفيوم، وذلك بحضور نيكول شامبين، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة. ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وجون بونشوك، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بشركة "إنرجي 3 الدولية". ويستهدف الاتفاق صياغة إطار عمل استرشادي بين الأطراف الثلاثة للتعاون المستقبلي فيما يتعلق بمشروع تحويل المخلفات إلى ديزل حيوي وجرافين في "كوم أوشيم" بمحافظة الفيوم، وذلك إيمانا بأن المشروع في مصر يمثل فرصة للبلاد لقيادة الطريق نحو تبني حلول مستدامة حقيقية لمعالجة المخلفات الصلبة البلدية. وقالت وزيرة البيئة إن مذكرة التفاهم تتيح فرصة لمصر لتبنى حلول مستدامة حقيقية لمعالجة المخلفات الصلبة البلدية مع التأكيد على الأهمية الاقتصادية للعمل بالقطاع البيئي وأن البيئة والاستثمار وجهان لعملة واحدة لتمهيد الطريق للاستثمارات المستدامة للتصدي لآثار التغيرات المناخية والحفاظ على الموارد بالجمهورية الجديدة التي أصبح دعم القطاع البيئي أحد أهم محاورها وعماد كافة مشروعاتها. وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مذكرة التفاهم توفر إطارا للتعاون الاسترشادي بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم وشركة "إنيرجى 3 الدولية" للتعاون المستقبلي لإنشاء مشروع لتحويل المخلفات إلى ديزل حيوي وجرافين بمنطقة "كوم أوشيم" بمحافظة الفيوم، مما يتيح التخلص الآمن من المخلفات مع تحقيق ميزة اقتصادية بخبرة عالمية تحت إشراف وزارة البيئة لضمان توافر كافة التكنولوجيات والأبعاد البيئية. واستعرضت وزيرة البيئة الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لها للأطراف بموجب قانون 202 لسنة 2022، ومن أهمها متابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الأطراف، وكذلك تحديد النطاق الجغرافي لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة، بالإضافة إلى التأكد من توافر الموارد المالية لدى الجهة الإدارية لتغطية ما تتعاقد عليه المحافظة من خدمات قبل إتمام التعاقد والمساعدة على تطبيق الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار على المشروع علاوة على إعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لكافة مراحل التعاقد مع إتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع المخلفات وتقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للمحافظة مع اقتراح الآليات الاقتصادية اللازمة لتحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للمخلفات وإبداء الرأي الفني في التكنولوجيات الخاصة بعمليات معالجة وتدوير المخلفات. من جهته، أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حرص المحافظة على تشجيع فرص الاستثمار الرائدة على أرضها، وتوفير سبل الدعم اللازم لجميع المشروعات والأفكار البناءة، التي تسهم في الارتقاء بالمحافظة بيئياً واقتصادياً، واتخاذ الآليات اللازمة لضمان وصول هذه الأفكار إلى حيز التنفيذ. وأضاف "الأنصاري" أن مشروع تحويل المخلفات إلى ديزل حيوي وجرافين، المزمع تنفيذه بمنطقة "كوم أوشيم"، يمثل أحد الحلول المستدامة لمشكلة المخلفات البلدية الصلبة، والحصول على طاقة نظيفة باستخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة تضمن التخلص من المخلفات بشكل امن، وتوفر عائدا اقتصاديا يضمن استدامة المشروع، إضافة إلى أهميته الكبيرة في الحد من انتشار الأمراض المعدية الناتجة عن تراكم المخلفات والبعوض، ويمنع كذلك الحرق العشوائي للمخلفات وما ينتج عنه من تلوث للهواء وانتشار الغازات الملوثة، فضلاً عن توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة. و صرح جون بونشوك، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة "انرجي ٣ الدولية" ان مصفاة BioRefinery E3i ستنتج الديزل رقم 2 والفحم الحيوي الزراعي ( و محتمل الجرافين) والأسمدة العضوية ضمن نظام حلقة مغلقة (صفر انبعاثات)، من النفايات الصلبة البلدية والنفايات الزراعية التي تم جمعها في الفيوم، مما يقضي على انبعاثات الكربون الناتجة عن دفن النفايات الصلبة بمقدار 500000 طن سنويًا. وأضاف "بونشوك" أنه تم تمويل مشروع E3i،من خلال شركاء تمويل E3i، ومن المتوقع أن يوفر 275 وظيفة، بأجور جيدة للطاقة الخضراء لعمليات المرافق، و400 وظيفة بناء ومقاولات إضافية.