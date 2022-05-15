القومى للطفولة والأمومة: مصر أول دولة عربية ستطلق استراتيجية تنمية الطفل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 07:25 مساءً - كشفت الدكتورة سمية طه، ممثل المجلس القومى للأمومة والطفولة، خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب، عن اقتراب مصر من إطلاق استراتيجية تنمية الطفل، كأول دولة عربية تطلق هذه الاستراتيجية.

وانتقدت ممثل المجلس القومى للأمومة والطفولة، من ينجب أطفالا كثر لاستخدام هؤلاء الأطفال كمشروع استثماري، مضيفة:"القضية السكانية تحتاج تشريعيات حاسمة".

وتابعت: "نحن كالمجلس القومي للطفولة والأمومة نشتغل بالتوازى مع مبادرات الرئيس سواء حياة كريمة وغيرها للعمل علي تنمية الأسرة المصرية".

ودعت ممثلة المجلس القومي للطفولة والأمومة أن تدعم لجنة التضامن بمجلس النواب والعمل علي استقلاله، مضيفة : "المجلس القومي كان مستقل لفترة كبيرة، لكن الآن غير مستقل رغم أن الدستور ينص علي استقلال المجالس، ولذلك ادعو لجنة التضامن بهذا الملف والعمل على استقلال المجلس القومى للأمومة والطفل ليقوم بدوره علي أكمل وجه".

وبدوره أكد النائب طلعت عبد القوي عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أنه متمسك بفكرة استقلال المجلس القومي للطفولة والأمومة، موضحا أن الدستور المصري يعزز استقلال المجالس. وأشار إلي أن المجلس القومي يقوم بملفات هامة منها علي سبيل المثال زواج الأطفال، وفي ملف العنف ضد الطفل وغيرها من الملفات.