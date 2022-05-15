نقابة الصحفيين تنعى وفاة الكاتب الصحفي صلاح منتصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 07:25 مساءً - نعى ضياء رشوان نقيب الصحفيين ومجلس النقابة باسم جموع الصحفيين المصريين، ببالغ الأسى والحزن الكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر، رئيس مجلس إدارة دار المعارف الأسبق، وأحد أهم كتاب «الأهرام».

وكتب رشوان عبر صفحته: برحيله فقدت الصحافة المصرية واحدا من أبرز رموزها وأعمدتها خلال نصف القرن الأخير، ظل خلالها نموذجا للعطاء والتفاني في خدمة بلده ومهنته السامية، وساعيا طوال الوقت للاجتهاد والابتكار، ولم يكن فقط صاحب "مجرد رأي"، بل كان مبادرًا بآراء عديدة سديدة ترتكز دوما على الحكمة والرصانة.

وتوجه نقيب الصحفيين ومجلس النقابة إلى أسرة الراحل الكبير وأصدقائه ومحبيه وتلاميذه وإلى مؤسسة الأهرام والجماعة الصحفية بخالص العزاء والمواساة، سائلين الله عز وجل أن يغفر للفقيد ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم آله الصبر والسلوان.

فيما كشف عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، تفاصيل إقامة عزاء الكاتب الصحفي الراحل صلاح منتصر، والذي وافته المنية ظهر اليوم.

وقال رئيس مجلس إدارة الأهرام في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إن مؤسسة الأهرام ستقيم عزاء كبير للفقيد، ولكن لم نحدد حتى الآن إن كان العزاء سيقام دخل المؤسسة أو بأحد المساجد الكبرى.

وأضاف قائلا: فقدنا اليوم أحد أهم الصحفيين في تاريخ المهنة، والذي يعد من أعمدتها الأساسية، حيث إنه لم يكن كاتبا صحفيا فقط بل كان مفكرا ورجلا وطنيا كبيرا.

وأردف بـ: أدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وأهله الصبر والسلوان.