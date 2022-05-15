لجنة المسار الدستورى الليبى تباشر اجتماعاتها فى القاهرة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتستهدف الاجتماعات الوصول إلى صيغة توافقية حول المسار الدستورى المنظم لإجراء الانتخابات الليبية المنشودة. وتعقد الاجتماعات برعاية الأمم المتحدة، وحضور ستيفانى وليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا.

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