الوطنية للصحافة تنعى صلاح منتصر: صاحب بصمة متميزة وتاريخ مهنى حافل

جدة - نرمين السيد - وصرح الشوربجى، بأن الصحافة المصرية فقدت اليوم قامة صحفية كبيرة وصاحب بصمة صحفية متميزة وتاريخ مهنى حافل يشهد له القاصى والدانى، حيث تقلد العديد من المناصب على مدار تاريخه، كان عضوا بمجلس الشورى وعضوا بالمجلس الأعلى للصحافة، كما تولى أيضا منصب رئيس تحرير مجلة أكتوبر، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف.

وتقدمت الهيئة الوطنية للصحافة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الكاتب الصحفى ولأسرة جريدة الأهرام والأسرة الصحفية المصرية، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته وواسع مغفرته، وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.