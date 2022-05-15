الأعلى للإعلام ناعيا صلاح منتصر: مصر فقدت واحدا من أهم الكتاب الصحفيين

جدة - نرمين السيد - وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الراحل، والأسرة الصحفية والإعلامية، وأسرة مؤسسة الأهرام، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وقال المجلس، فى بيانه، إن مصر فقدت واحدا من أهم الكتاب الصحفيين، الذى أفنى عمره فى بلاط صاحبة الجلالة، وكان مثالا للعمل والاجتهاد والإخلاص، ومثالا للصحفى المخلص والمحب لوطنه.

وأضاف المجلس، أن الراحل ناضل بقلمه وخاض المنازلات الصحفية، لنشر الوعى والمعرفة والتنوير.