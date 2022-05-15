المتحدث العسكرى: القوات المسلحة تعمل بخطة متكاملة للقضاء على جذور الإرهاب

جدة - نرمين السيد - قدم العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، خالص العزاء فى شهداء الوطن، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة وجهت ضربات متتالية ومتلاحقة لتدمير البنية التحتية للإرهاب وقطع خطوط الإمداد، وهو ما يجعل التنظيمات الإرهابية تحاول أن تستعيد نشاطها وإثبات أنها موجودة على الأرض، كما تحاول أن تغطى على جهود الدولة.

وأوضح أن القوات المسلحة تعمل بخطة متكاملة للقضاء على جذور الإرهاب وتطهير باقى المناطق الحدودية والمنعزلة من باقيا هذه العناصر، فما حققته القوات المسلحة من نجاح خلال السنوات الماضية ما كان ليتحقق دون استراتيجية متكاملة، وهذه الاستراتيجية ترتكز على 3 محاور رئيسية هى المحور "الأمنى والتنموى والاجتماعى"، بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة لتوفير حياة كريمة كضمان حقيقى للقضاء على مسببات الإرهاب، دون إغفال البعد الإنسانى كعقيدة راسخة لدى القوات المسلحة، معقبا: "بنحارب الإرهاب وأيضَا بنحارب الفكر المتطرف بفكر معتدل وتنمية وحياة كريمة".

وأشار إلى أن استراتيجية الدولة المصرية لمجابهة الإرهاب لم تكن أمنية فقط، وذلك من الدروس المستفادة من الحرب على الإرهاب منذ 2011، فالقضاء على الإرهاب لا بد أن يشمل القضاء على مسبباته، ومن هنا كان الاتجاه لتغيير الحياة المعيشية للمواطن والتنمية بالتوازى مع العمليات النوعية ضد الإرهاب.

وتابع: "جهود مكافحة الإرهاب أدت إلى انحصار أعمال العناصر الإرهابية فى المناطق المنعزلة وغير المأهولة بالسكان وفى بعض البؤر الإرهابية، فنعمل وفق خطة مرنة، وتم توجيه ضربات متلاحقة على عناصر إرهابية، وقامت القوات الجوية منذ 7 مايو حتى الآن بتنفيذ عددا من الضربات الجوية المركزة أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية تستخدمها العناصر الإرهابية كقاعدة انطلاق لها من أجل تنفيذ مخططاتها، إضافة إلى تدمير 6 عربات دفع رباعى ومقتل 16 من العناصر التكفيرية، كما تمكنت قوات إنفاذ القانون من محاصرة وتدمير عدد من البؤر الإرهابية وتدمير عربات دفع رباعى والقضاء على 11 عنصر تكفيريا، ويتم التحفظ على الجثث لحين تسليمها إلى ذوى أصحابها حال التعرف عليها، إضافة إلى ضبط مجموعة من الأسلحة وأنواع مختلفة من الذخائر والهواتف المحمولة والحواسب الآلية".

وأكد أن ما يقدم من تضحيات وجهود لن يزيد القوات المسلحة إلا إصرارا على القضاء على الإرهاب من مبدأ المسؤولية الوطنية، فالقوات المسلحة عازمة على اقتلاع جذور الإرهاب.