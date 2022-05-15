رؤية مصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الأحد، خطة الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وأوضح مدبولى، أن مجلس الوزراء أصدر قرارات تسهيل إجراءات التراخيص والموافقات ووضع حد أقصى 20 يومًا عمل لإنهاء جميع الإجراءات والتراخيص وهناك جهة واحدة للتعامل مع المستثمرين وإقرار الميكنة الكاملة لتسهيل الإجراءات. وفيما يتعلق بالأزمة العالمية الحالية، قال الدكتور مصطفى مدبولى، إن العالم كله لا يعرف مدى زمنيا معينا لانتهاء هذه الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن التضخم بأرقامه الهائلة الموجودة يفرض علينا كحكومة توقع السيناريو الأسوأ والتعامل معه، لكن إذا تحسنت الأمور كما يحدث حاليا فنحن فى مأمن من البداية.

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