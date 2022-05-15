بطريرك الكنيسة الكلدانية يزور سفير الفاتيكان بمصر

جدة - نرمين السيد - زار البطريرك مار لويس روفائيل ساكو، جاثليق وبطريرك الكلدان فى العالم الكلى الطوبى، برفقة الوفد المرافق له، سيادة المطران نيقولاس هنرى، السفير البابوى بمصر، وذلك بمقر سفارة الفاتيكان بالقاهرة، حيث تم تبادل الحديث بين الطرفين.





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