انت الان تتابع تفاصيل خبر صحة الشيوخ : توصي بدراسة الوضع الحالي لمستشفيات علاج الحروق والسموم علي مستوي الجمهورية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /697917/صحة-الشيوخ--توصي-بدراسة-الوضع-الحالي-لمستشفيات-علاج-الحروق-والسموم-علي-مستوي-الجمهورية

ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر في إجتماعها اليوم الأحد وضع مستشفيات الطوارئ ، وحوادث الطرق، ومستشفيات الحروق ،ومستشفيات السموم ، علي مستوي الجمهورية.

دوت الخليج

صحة الشيوخ : توصي بدراسة الوضع الحالي لمستشفيات علاج الحروق والسموم علي مستوي الجمهورية

وقال النائب الدكتور محمد جزر رئيس اللجنة، انه سيتم حصر مستشفيات الطوارئ والحروق والسموم علي مستوي الجمهورية كماً وكيفاً ومناقشة خطة وزارة الصحة بشأنها.

واضاف رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أنه يجب أن تتواكب خدمة الطوارئ ،وحوادث الطرق، مع التطور الكبير الذي حدث في شبكة الطرق علي مستوي الجمهورية.

ومن جانبه قال النائب نصيف الحفناوي عضو لجنة الصحة، انه لا بد من توجيه خطاب شكر لحاكم الشارقة الذي قام بإنشاء مستشفي كامل بمحافظة القليوبية بتكلفة ٤٠٠ مليون جنيه ،ويجب توجيه استغلال هذا المبني ليكون مستشفي للطوارئ وحوادث الطرق يخدم طريق مصر اسكندرية الزراعي .

واوصت لجنه الصحة والسكان بمجلس الشيوخ في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد جزر، بضرورة دراسة الوضع الحالي لمستشفيات الطوارئ التي تخدم الطرق السريعة وكذلك مستشفيات علاج الحروق والسموم علي مستوي الجمهورية .

كما اوصت اللجنه بضرورة مناقشة وزير الصحة في خطة الوزارة الموضوعة لتطوير هذه المستشفيات ومدي كفاءتها وقوة استيعابها لحجم الحالات في هذه التخصصات.