انت الان تتابع تفاصيل خبر "الوصول للعالمية ليس صعب ولهذا السبب أخفيت عملي مع مارفل عن ابني".. أبرز تصريحات هشام نزيه حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /697915/الوصول-للعالمية-ليس-صعب-ولهذا-السبب-أخفيت-عملي-مع-مارفل-عن-ابني-أبرز-تصريحات-هشام-نزيه

تحدث الموسيقار هشام نزيه عن تفاصيل مشاركته في أحد مسلسلات مارفل العالمية وهو Moon Knight الذي تصدر به التريند أكثر من مرة مؤخرًا.

دوت الخليجيكشف تفاصيل مشاركة الموسيقار هشام نازيه في مسلسل مارفل الجديد

هشام نزيه مسلسل مارفل Moon Knight

أعرب هشام نزيه عن سعادته الكبير بعمل الموسيقى التصويرية لمسلسل Moon Knight وتحدث عن تفاصيل مشاركته في لقائه التلفزيوني ببرنامج The insider بالعربي.

وقال هشام نزيه: “أنا لسه عمال استوعب اللي جرى”، وأوضح أنه لم يكن يعلم بترشيح المخرج محمد دياب له، وأنه فوجئ بطلب مارڤل الاستماع لأعماله ثم اجتماعه معهم.

وقال له محمد دياب وقتها: "أنا عارف إنك جاي وفرحان أوي"، وأشار إلى أنه خلال الثماني أشهر قام فيها بعمل الموسيقى التصويرية للمسلسل لم يكن أحد يعلم بطلب مارڤل حتى ابنه.

تصريحات هشام نزيه

وتابع قائلًا: "إبني من الميجا فان لمارڤل، ولما شاف خبر قبل إذاعة المسلسل إني هعمل الموسيقى التصويرية افتكرها إشاعة ثم باركلي"، وأوضح أن المخرج محمد دياب صاحب فكرة الاستعانة بالأغاني المصرية خلال أحداث المسلسل، وبكل أنواع الغناء الموجودة سواء راب أو مهرجانات أو طرب.

واستكمل هشام نزيه كلامه: "أنا مش ضد التنوع ده، ونفسي كل يوم يكون في 500 نوع غناء جديد.. والوصول للعالمية ليس بالصعب على أي مصري أو عربي لديه الإمكانيات والشغف لتحقيق ذلك”، معلنًا عن عمله حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة لفيلم كيرة والجن.

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ويشار أن أحداث مسلسل Moon Knight – فارس القمر، تدور حول البطل مارك سبيكتور وهو الممثل أوسكار إسحاق، الذي يعمل جندي بحرية أمريكي سابق يعاني من اضطراب الهوية الانفصالية، وتمنحه الصدفة قوى خارقة من إله القمر في مصر القديمة «خونسو»، تجعله يعيش حياة بطل خارق مزدوجة بين الوهم والحقيقية.

وذلك في شكل فارس القمر الذي يواجه قوى الشر، ويغوص العمل في الثقافة المصرية القديمة، ويحمل طابعًا ثقافيًا مصريًا من خلال أماكن تصويره وموسيقاه وخلفية البطل الخارق نفسها.