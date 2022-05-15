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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /697914/تشريعية-الشيوخ-تناقش-اليوم-تيسير-إجرءات-التقاضيصور

استكملت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالله عصر، خلال اجتماعا اليوم، مناقشة " تيسير إجرءات التقاضي”.

دوت الخليج «تشريعية الشيوخ» تناقش اليوم "تيسير إجرءات التقاضي"..صور كما أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم، تقرير لجنة السياحة والآثار والثقافة والإعلام، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد البنا، بشأن إنشاء مدن ومناطق جديدة مستندة إلى التراث الأثري والتاريخي لتحقيق تنمية شاملة.

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