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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /697904/نشرة-الفن-أحمد-عزمي-ينضم-لـ-أبطال-فيلم-بحبك-نجوم-الفن-يدعمون-أنغام-خروج-عبد-الرحمن-أبو-زهرة-من-المستشفى-واندلاع-حريق-بمنزل-هبة-الأباصيري

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد الموافق 15 من شهر مايو العديد من الأنباء الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه، وكذلك بعض الأحداث التي أثارت الجدل بشكل كبير سيرصدها لكم دوت الخليج في ذلك التقرير.

أحمد عزمي ينضم لـ أبطال فيلم بحبك

أعلن الفنان أحمد عزمي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن انضمامه إلى أسرة فيلم بحبك، والذي من المقرر عرضه خلال موسم عيد الأضحى المقبل، ومن المتوقع أن يحظى الفليم بإقبال جماهيري كبير، فكتب عبر موقع فيسبوك: ““بحمد الله وتوفيقه هنتقابل في فيلم بحبك، مع النجم العالمي الخلوق تامر حسني والنجمة المتألقة هنا الزاهد وباقة من ألمع النجوم.. بحبك.. عيد الأضحى المبارك.. بجميع دور العرض.. نسأل الله التوفيق”.

نجوم الفن يدعمون أنغام في محنتها المرضية

حرص عدد من نجوم الفن على دعم المطربة أنغام في محنتها المرضية فنشرت لطيفة عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة للمطربة أنغام وهي ملقاه على سرير المستشفى، وعلقت عليها: “ألف حمدالله على سلامتك ياحبيية قلبي”، من جانبه أعادت أنغام نشر الاستوري عبر حسابها.

في حين كتبت الراقصة دينا: “ألف سلامة عليكي حبيبتي ربنا يشفيكي ويعافيكي”، ودعت لها مديرة أعمالها “راندا البحيري” خلال خاصية ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليها: “ألف مليون سلامة عليكي يا ست الستات، ربنا يقومك بالسلامة لينا يا أحلى نونو في الدنيا”، وكتبت أحلام عبر حسابها الرسمي بموقع التديونات القصيرة “تويتر”: "سلامتك يا قلب أختك إن شاء الله ما تشوفيش إلا الخير والفرح والسرور بحبك".

خروج عبد الرحمن أبو زهرة من المستشفى واندلاع حريق في منزل الإعلامية هبة الأباصيري

شهدت الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة تحسنا ملحوظ، اذ خرج من المستشفى بعد أزمة صحية مفاجئة دامت لأسابيع ونقل على إثرها للعناية المركزة.

في حين كشفت الفنانة والإعلامية هبة الأباصيري نشوب حريق في منزلها في مكان خزين الثوم دون معرفة كيف حدث ذلك ومن كان المتسبب في ذلك الحادث، مؤكدة انها راضية بكل ما حدث، قكتبت عبر فيسبوك: ““الحمد لله اللطيف الستار .. اتفاجئنا بمنظر حريق و نار طايرة ماسكة في شباك المطبخ و الحائط من بره و مواسير المياه !! لا في اثر لعقب سيجارة اترمي ولا في اي حد اصلا دخل المكان ده ولا في اي منفذ حتي لجيران يرموا في المكان ده اي حاجة ولا الجو حر نار للدرجة دي !!، “النار طالعة من جوة صندوق كرتون فيه خزين التوم !! و دي اول مرة في حياتي اصلاً اخزن توم ، اللهم لك الحمد يا لطيف يا ستار، راضية جدا”.