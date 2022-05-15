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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /697918/بمشاركة-2000-إمام-و500-مسجد-وزير-الأوقاف-يعلن-ملامح-البرنامج-الصيفي-للأطفال

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، انطلاق البرنامج الصيفي للأطفال كمرحلة أولى في يونيو المقبل، ولمدة ثلاثة أشهر.

دوت الخليج

وأوضح وزير الأوقاف، في بيان له، الأحد، أن البرناج الصيفي للأطفال يشارك فيه أكثر من ألفي إمام وواعظة ومحفظ ومحفظة ألف وخمسمائة مسجد على مستوى الجمهورية، إسهامًا في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا.

وزير الأوقاف يعلن ملامح البرنامج الصيفي للأطفال بالمساجد

وأشار وزير الأوقاف، إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عن أسماء المساجد المشاركة في البرنامج.

كانت وزارة الأوقاف، قد قررت عودة العمل بنظام فتح المساجد لحالتها الطبيبعة، واستقبال المصليين على مدار اليوم بأكلمه، وتعميرها بالدروس الدينية والمقارئ القرآنية، كذلك السماح بزيارة المقامات والأضرحة في غير أوقات الصلاة.

وعلى ضوء ذلك، قررت الأوقاف فتح ساحة مسجد الإمام الحسين على مدار اليوم، ابتداءًا من يوم الأحد الموافق 8 أبريل 2022، وفق التعليمات المنظمة التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن.

وفي وقت سابق، صرّح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه سيتم الإعلان عن قرار فتح المقامات والأضرحة عند إقرار لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء، لعودة فتح المقامات والأضرحة.

وأضاف وزير الأوقاف عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سيتم عرض ذلك على اللجنة في أقرب اجتماع لها بإذن الله تعالى».

ضوابط الدروس الدينية قررت وزارة الأوقاف، استمرار درس العصر وخاطرة العشاء بالمساجد، بعد انتهاء شهر رمضان الكريم، وكذلك دروس الواعظات بعد صلاة الظهر، بالمساجد الكبيرة والجامعة والتي ستحددها مديريات الأوقاف، مع الالتزام بضوابط أداء الدروس الدينية.

المساجد الكبرى

قررت وزارة الأوقاف أن يكون درس العصر يوميًا من الأحد للخميس، في المساجد الكبرى التي يوجد بها إمامان أو اكثر، بينما خاطرة العشاء من الأحد للأربعاء، وتكون درس الواعظات والمحفظات عقب صلاة الظهر، وفق الخطة التي تضعها كل مديرية وتعتمدها من القطاع الديني.

المساجد الصغيرة

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي يوجد بها إمام واحد، يكون درس العصر ثلاثة أيام في الأسبوع، هي الأحد، الثلاثاء والخميس، بينما خاطرة العشاء أيام الإثنين، الثلاثاء والأربعاء.

ويأتي ذلك في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، وتوفير الجو الروحي الملائم لجميع المصريين، وبناءً على ما عرضه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن، وموافقته على ما تم عرضه.