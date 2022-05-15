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بتخفيضات 25%.. التموين: جميع السلع متوفرة وطرحها بالمجمعات الاستهلاكية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 06:29 مساءً - كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن جميع السلع الغذائية متوفرة وبكميات كبيرة، ويتم طرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل لـ 25%، بجانب توفير اللحوم المجمدة والطازجة، وكذلك الدواجن المجمدة بمنافذ الشركات التابعة لوزارة التموين.

 

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع، مما أدى إلى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

 

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن سداد مستحقات منافذ صرف السلع التموينية عن فارق نقاط الخبز بحسابات كل منفذ وتشمل بقالى التموين ومنافذ جمعيتى، والمجمعات الاستهلاكية قبل موعدها المقرر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. 

 

 

 

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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