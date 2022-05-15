جدة - نرمين السيد - وصل الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، منذ قليل، إلى العاصمة البريطانية لندن فى مستهل زيارة رسمية يقوم بها بدعوة من البرلمان البريطانى وذلك لإلقاء خطاب أمام مجلسى العموم واللوردات البريطانى.





كان فى استقباله أعضاء السفارة المصرية فى لندن ووفود من وزارة الداخلية البريطانية وقامت السلطات البريطانية بتنظيم تشريفة أمنية عالية المستوى لتأمين تحركاته فى العاصمة البريطانية. تشهد الزيارة عددا من الفاعليات المهمة وإلقاء عدد من المحاضرات حول تفكيك الفكر المتطرف والحوار بين الأديان والثقافات وتجربة مصر فى العيش المشترك وتجديد الخطاب الدينى وخطورة الجماعات المتطرفة واستغلالها للدين وآليات التواصل الدينى الفعال بين دار الإفتاء المصرية والجاليات المسلمة هناك. صرح الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتى الجمهورية، بأن الزيارة تأتى فى إطار الاستراتيجية الدينية للتواصل الدينى الفعال مع صانعى القرار ومراكز الأبحاث والبرلمانات الدولية فى العالم بهدف إيصال الصورة الصحيحة للدين الإسلامى ودفع تشويه الجماعات المتطرفة واستغلالها للدين وكذلك التصدى لمحاولات ترسيخ الخوف من الإسلام وفتح قنوات تواصل دينية وثقافية مع العالم. شدد نجم، أن دار الإفتاء أعدت مجموعة من الملفات المهمة باللغة الإنجليزية لتوثيق جرائم الجماعات المتطرفة وصلتها بالإرهاب سيتم توزيعها ومناقشتها فى الفاعليات العلمية واللقاءات الرسمية التى سيقوم بها فضيلته أثناء زيارته للندن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفتى الجمهورية يصل إلى العاصمة البريطانية لندن (فيديو وصور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.